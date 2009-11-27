Ющенко за переход на закупку газа на западной границе Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует обратиться к Европейскому Союзу относительно необходимости изменений в организации транзита российского газа в Европу.

Об этом он сказал во время ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер».

В частности, он планирует на саммите Украина – Европейский Союз, который запланирован на 4 декабря 2009 года, официально поставить вопрос о необходимости изменения тарифной политики в вопросе транзита российского газа. Президент убежден, что Украина должна иметь такие условия транзита, как в среднем по Европе.

Также он высказался за целесообразность перехода на закупку газа на западной границе Украины. «Проблема транзита – это проблема потребителя», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, он считает, что необходимо провести реформирование НАК «Нафтогаз». Следует, в частности, «вывести транзитную деятельность «Нафтогаза» в отдельный баланс, и под это получить 5 миллиардов долларов от трех инвестиционных международных банков для модернизации, вывести на рыночные основы тариф транзита газа», считает Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в целом вопрос подписания газовых соглашений является исключительной компетенцией правительства. Президент, по его словам, может лишь говорить об общих принципах подписания таких соглашений.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз поддал критике украинско-российские соглашения, подписанные 19 января 2009 года. «Договоренность, которая была достигнута, – это бездарная договоренность», – заявил он.

Он также назвал “бездарной” политику правительства относительно транзита газа, которая, по его мнению, приведет к катастрофе. «На таких условиях транзитировать газ – это значит каждый день становиться банкротом. Это функция НАК «Нафтогаз», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы не дать Премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО довести НАК «Нафтогаз» до банкротства и – как следствие – потерять украинскую ГТС.