Костенко считает, что Украина сделала большую глупость

Бывший руководитель Рабочей депутатской группы по обретению Украиной безъядерного статуса, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает ошибочным быстрое ядерное разоружение Украины.

Об этом идет речь в заявлении, переданном УНИАН пресс-службой УНП.

«14 лет назад экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК подписал соглашение о "ядерном разорении" Украины. Мы могли растянуть процесс ядерного разоружения вплоть до 2003 года», - убежден Ю.КОСТЕНКО.

"Удар по национальной безопасности и многомиллиардные материальные потери являются главными последствиями для Украины подписания 14 января 1993 г. Л.КРАВЧУКОМ "трехстороннего соглашения" о ядерном разоружении Украины”, - добавил он.

Он отмечает, что КРАВЧУК подписал соглашение вопреки выводами Рабочей депутатской группы и позиции Верховной Рады.

"Трехстороннее соглашение" между Украиной, Россией и США, которое позволило вывести с территории Украины ядерное вооружение без какой-либо адекватной компенсации является разоружением, проведенным не в интересах Украины, а в интересах других государств – в первую очередь России и США", - убежден он.

Ю.КОСТЕНКО подчеркивает, что утверждение Л.КРАВЧУКА о том, что Украина вынуждена была просить Россию забрать ядерное оружие, из-за его опасность для населения не соответствует действительности.

“Я утверждаю, что мы могли растянуть процесс ядерного разоружения вплоть до 2003 года. Но стратегическое наступательное оружие, то есть четырехзарядные боеголовки, были полностью вывезены из Украины за два года, а тактическое ядерное оружие – еще в 1992 году, - отмечает Ю.КОСТЕНКО.

Он также считает, что Украина могла поддерживать в безопасности ядерное вооружения. По его мнению, необходимо было обратиться к мировому сообществу, в том числе к США и России, и установить международный контроль над системой хранения ядерных боеголовок, в том числе на территории Украины, где было 5 хранилищ для хранения тактических и стратегических боезарядов.

“Это означало бы, что Украина разоружается, но разоружается в своих национальных интересах, а не в интересах или России или США", - убежден Ю.КОСТЕНКО.

Он отметил, что компенсации от "Большой семерки", которые получает Россия за уничтожение трети своего ядерного потенциала, исчисляются суммой 25 млрд. дол., а Украина получила в виде компенсаций 276 млн. дол. только на техническую помощь от США.

“В итоге мы из своего собственного бюджета финансировали свое ядерное разоружение, в том числе и уничтожение шахтных пусковых установок, против чего категорически выступала Рабочая группа”, - добавил ЮКОСТЕНКО.

Он напомнил, что постоянно убеждал Л.КРАВЧУКА, чтобы он настаивал на компенсации, которая отвечала бы, по крайней мере, стоимости 10 тонн плутония и 50 тонн высокообогащенного урана, которые содержались в нашем тактическом оружии – по приблизительным оценкам это свыше 10 млрд. дол.

Как известно, Ю.КОСТЕНКО был руководителем Рабочей депутатской группы по подготовке к ратификации Договора "СТАРТ-1" и обретению Украиной безъядерного статуса (1991-92). Первый руководитель правительственной делегации Украины на переговорах с Россией о ядерном оружии (1992). Благодаря его позиции ядерное оружие СССР, расположенное на территории Украины, признано собственностью Украины. От руководства делегацией был отстранен Л.КРАВЧУКОМ за то, что отказался подписывать соглашения, которыми Украина практически даром отдавала России третий в мире по своей мощи ядерный потенциал.