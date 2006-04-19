Партия регионов присоединилась к сторонникам Черновецкого у мэрии

Представители Киевской городской организации Партии регионов присоединились к акции, проходящей у стен Киевской мэрии с требованием окончательно признать результаты выборов в Киевсовет.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее с таким требованием здесь расположились сторонники Блока Леонида Черновецкого, выставившие несколько палаток.

Руководитель молодых регионалов Киева Владимир ФИЛИППОВ пояснил позицию своей организации: «Мы за то, чтобы признать выборы - как в мэрию, так и в Верховную Раду - состоявшимися. Давайте прекратим эти ненужные пересчеты, ведь речь идет о десятых и сотых долях процентов, которые уже не смогут изменить картины. Тем более, что уже признано: массовых фальсификаций на выборах зафиксировано не было».

На вопрос «Вы поддерживаете ЧЕРНОВЕЦКОГО?», В.ФИЛИППОВ ответил: «Выходит, так. Он стал мэром. Но дело даже не в ЧЕРНОВЕЦКОМ. Просто в этой неразберихе город остается без управления. Давайте все закончим, начнем работу».