Ющенко – Кабмину: хватит «жульничать»

Президент Украины отмечает, что отношения в схеме поставок украинской электроэнергии в Литву должны быть прямыми. «Я всячески поддерживаю тезис, позицию, которую выражает литовская сторона и госпожа Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, в частности относительно честных, прямых, без посредников отношений в сфере электроэнергетики», – сказал Виктор Ющенко сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Литвы, отвечая на вопрос о контракте на поставки украинской электроэнергии в Литву между компаниями «Летовус энергия» и «Ukrenergy Trade». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Виктор Ющенко отметил, что будет требовать от Кабинета Министров ликвидировать посредников в схеме экспорта украинской электроэнергии в Литву. «Я сегодня направлю требование к правительству исключить всех посредников из данного проекта, пересмотреть соглашение в этой части. В конечном итоге, хватит «жульничать», – заявил Президент.

Он также сообщил, что несколько недель назад во время переговоров с Президентом Беларуси был обсужден вопрос относительно способности белорусской системы передачи электроэнергии обслуживать этот проект. «Белорусская сторона сделает все необходимое для того, чтобы иметь соответствующие мощности для передачи этого потока в объеме около 850 миллионов киловатт/часов на год», – сказал Ющенко.