Из Народного Руха вышла Львовская областная организация

21 ноября Львовская областная организация Народного Руха Украины приняла решение о выходе из рядов НРУ и переход в Общественное движение «За Украину!». Об этом сообщил народный депутат Украины, экс-председатель львовской краевой организации НРУ Ярослав Кендзёр.

«Члены львовской организации НРУ, ввиду ситуации, которая сложилась в рядах Народного Руха, приняли решение о выходе из НРУ и переходе в Общественное движение «За Украину!»», - сказал он.

По словам Кендзёра, Львовская областная организация НРУ перешла в «За Украину!» практически в полном составе.