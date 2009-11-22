Тимошенко заявляет, что никому не даст изменить газовые соглашения с Россией

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не даст никому изменить украинско-российские газовые контракты, подписанные 19 января 2009 года на 10 лет.

Об этом она заявила в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

Премьер отметила, что критикуют контракты и требуют их изменения те политические силы и высшие руководители страны, которые хотят вернуть на газовый рынок компанию РосУкрЭнерго.

«Я думаю, причина того, что ругают этот контракт то, что наивысшие должностные лица, страны как во власти, так и в оппозиции содержались за счет РосУкрЭнерго. Они по сути жили за счет этих финансовых ресурсов, и поэтому они не могут мне это простить (удаления с рынка РУЭ. - УНИАН) и ругают этот контракт, имея небольшую надежду, что вернется старый коррупционный режим в газовой сфере и даст возможность высоким политикам зарабатывать на природном газе. Но это не вернется», - уверила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сегодня те люди, которые олицетворяют РосУкрЭнерго - ФИРТАШ и команда - это правая рука Президента. Это и есть РУЭ. И поэтому все требуют изменения контрактов, чтобы вставить туда этого посредника, который неплохо доился для политиков. И поэтому, я думаю, что и дальше подписанный в 2009 году является настоящей победой Украины на 10 лет вперед », - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.