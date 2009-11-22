Ющенко: 110 миллионов - это много или мало – за моего деда, мою семью
Результаты Майдана пока не оценены?
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что результаты Майдана пока еще не оценены в полной мере.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на открытии памятника Тарасу Шевченко в селе Кривые Колена Черкасской области.
«Я глубоко убежден в том, что, то, что мы начали делать на Майдане, было решающим для нашего нынешнего времени», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
Он заметил, что с каждым днем, который будет отдалять Украину от событий помаранчевой революции и его деятельности, и от лет, которые он провел в должности Президента, будет восприниматься как уникальная украинская политика, как доброе дело на пользу государства.
В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня страна снова стоит перед выбором – идти дорогой назад, или вперед.
«Первый выбор - мы можем вернуться в колонию, и нам будут аплодировать. Это можно сделать через покаяние в одну ночь, и мы будем во вчера. И эта политика намного легче», - сказал Президент.
Он подчеркнул, что является сторонником другой политики – дороги вперед.
«Я хочу привести эту нацию домой, в Европу, там, где мы всегда были, где всегда царила свобода, демократия и верховенство права. Это единственная дорога, которая дарит нам будущее», - заметил В.ЮЩЕНКО.
Он призвал граждан не быть безразличными к процессам, происходящим в стране.
При этом он сказал, что не агитирует голосовать за себя. А просит подумать, за каким из кандидатов стоят какие ценности.
Говоря о себе, В.ЮЩЕНКО заметил, что он выступал и будет выступать за создание государственной нации, развитие украинского языка, традиций, единую поместную церковь и тому подобное.
Он привел пример со строительством памятника жертвам Голодомора.
«Мне со всех сторон упрекали, для чего тебе этот мемориал», - заметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что нашлись даже некоторые журналисты, которые подсчитали, что он стоит 110 млн. грн.
«Это много или мало – за моего деда, за мою семью», - спросил Президент, добавив, что почему-то в Израиле никто не спрашивает, сколько стоило строительство Мемориала Холокосту (Яд Вашем).
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что без сохранения исторической памяти не возможно будущее нации.