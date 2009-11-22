Янукович: на первом месте - создание эффективной исполнительной машины

Партия регионов готова углублять сотрудничество и обмениваться опытом с партией «Единая Россия»

Об этом сообщил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на 11 съезде партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге.

«Политические партии профессионалов и патриотов должны стать настоящей школой для формирования государственнического класса. Нам очень важен и ценен опыт «единоросов», которые стали стержневой государственной силой в РФ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, обмен опытом и сотрудничество Партии регионов и «Единой России» может стать еще одним эффективным механизмом украинско-российского сближения.

«На первое место выходит создание гибкой эффективной машины исполнительно механизма. Ключевое значение к этой проблеме приобретает человеческий фактор – кадры решают все. Критически мало управленцев с государственным мышлением и понимающих как работает государственная машина», - заявил он.

«Без здоровой и свежей крови мы можем на десятилетия погрязнуть в коррупции, чинушестве и управленческом феодализме, поэтому я большие надежды связываю с партийным активом Партии регионов, а я думаю, что в «Единой России» стоит этот же вопрос», - добавил он.