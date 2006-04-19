Кто поедет на Чемпионат мира по хоккею. Конференция в «Планете спорт»

«Союз-Виктан» отправляет сборную Украины на Чемпионат Мира по хоккею.

21 апреля, в 14.00 в клубе «Планета спорт» состоится пресс-конференция, посвященная отъезду в сборной Украины по хоккею на Чемпионат мира 2006. В мероприятии примут участие: Владимир Ромашко вице-президент ФХУ, Сергей Коваль генеральный секретарь ФХУ, Василий Фадеев генеральный менеджер сборной Украины, Александр Сеуканд главный тренер сборной Украины, Александр Сопит директор по маркетингу и рекламе компании «Союз-Виктан», а так же ведущие игроки сборной: Вячеслав Завальнюк, Константин Сенчук, Вадим Шахрайчук, Сергей Климентьев.

После серии товарищеских матчей с клубами «Динамо» (Москва), «Лада» (Тольятти) в основном определится список из 23 членов сборной Украины, который поедет в Латвию. Кроме того, представители СМИ смогут узнать, как проходит подготовка к Чемпионату мира, какие задачи ставит перед сборной главный тренер украинской команды Александр Сеуканд.