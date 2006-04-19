Витренко просит показать первичные протоколы, пока их не заменили туалетной бумагой

Лидер блока «Народная оппозиция» Наталия ВИТРЕНКО сегодня во время очередного заседания Высшего административного суда Украины подала ходатайство, в котором просит суд обязать ЦИК и территориальные избирательные комиссии предоставить суду всю первичную документацию выборов 26 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, мотивируя свое ходатайство, Н.ВИТРЕНКО сказала, что ей сегодня позвонили по телефону из 45-го территориального избирательного округа и сообщили, что существует указание уничтожать первичную документацию.

В свою очередь член ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК категорически отрицала, что ЦИК давала указание на уничтожение первичной документации теризбиркомам: «не давалась, не может даваться и не будет даваться». По ее словам, при здравом уме даже думать об этом невозможно, поскольку, как объяснила М.СТАВНИЙЧУК, в соответствии с действующим законодательством эти документы относятся к документам длительного хранения.

Впрочем, другие представители судебного процесса, в частности Юрий КАРМАЗИН, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, обращаясь в суд, выразили убеждение, что ходатайство должно быть удовлетворено, поскольку, по имеющейся у них информации, на отдельных избирательных участках и в теризбиркомах находили мешки для бюллетеней, в которых, вместо бюллетеней, была туалетная бумага или куски обоев, что свидетельствует о том, что существует опасность для продолжения уничтожения бюллетеней.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения этого ходатайства.

Как сообщал УНИАН, иски к ЦИК со стороны партий и блоков, которые на выборах 26 марта не преодолели трехпроцентный барьер, Высший административный суд начал рассматривать 15 апреля.

Суд объединил в один процесс по два иска от блока „Народная оппозиция“, Блока Юрия Кармазина и партии „Вече“, а также по одному иску от Народного блока Литвина и кандидата в депутаты от блока Н.Витренко. Таким образом, общее количество исков выросло до восьми.

18 апреля суд частично удовлетворил ходатайство Блока Юрия Кармазина. В частности, суд обязал ЦИК предоставить ему оригиналы и копии протоколов территориальных избирательных комиссий с отметкой “уточнено”.