Тимошенко накричала на министров

Премьер Юлия Тимошенко не удовлетворена контролем за ценами на лекарства.

Об этом она заявила на совещании с производителями лекарственных средств в Кабмине с участием руководителей некоторых министерств.

"Я еще раз предупреждаю и обращаюсь к Государственной налоговой администрации, к Антимонопольному комитету и Госценинспекции: либо вы разберетесь с ценообразованием - полностью, а не поверхностно, когда вы воспринимаете то, что вам подсовывают, - или ваша работа меня не устраивает", - сказала Тимошенко.

Она обратила внимание, что Государственная таможенная служба, несмотря на предыдущие поручения, не осуществляет проверку фактов декларирования завышенных цен на лекарства при их импорте в Украину.

"На таможне, где вам дают цену в 2-3 раза выше, не растаможивайте по таким ценам, а ставьте реальную цену", - обратилась Тимошенко к присутствующим.

"Если вы послали инспектора, а он вернулся с нулем, увольняйте такого инспектора. Мне не нужны проверяющие, которые взяли в зубы взятку, пошли домой отдыхать!", - сказала

она.

"Я такой формальной работы в жизни не видела!", - возмутилась Тимошенко, срываясь на крик.

Также премьер выразила недовольство работой Министерства здравоохранения и Минэкономики в этом вопросе.

"То, как подошли Министерство здравоохранения и Минэкономики к ценообразованию - меня это не устраивает. Когда они сделали просто фотографии и сказали: "Ну вот сложились такие цены", - сказала она.

Тимошенко сообщила, что проверку злоупотреблений на рынке лекарств будет осуществлять координационная комиссия, в которую войдут представители ГНА, Антимонопольного комитета, Госценинспекции и инспекции по контролю за качеством лекарств.

"Также мы включим ассоциации (производителей лекарств), которые были бы указателем, где есть нарушения, а где их нет", - сказала она.

"Координационная комиссия будет создана моим прямым поручением, чтобы не ждать заседания правительства", - добавила Тимошенко.

Украинская правда