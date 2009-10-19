Депутат ПР не удивлен интересом к криминальному прошлому Януковича

Заместитель председателя Партии регионов Сергей ЛЁВОЧКИН заявляет, что сегодняшнее заявление народного депутата от БЮТ Сергея СОБОЛЕВА о якобы не расследованных фактах криминального прошлого лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА является “ложью, с помощью которой политические оппоненты пытаются отвлечь внимание от фактов насилия над детьми и от охоты на людей”.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН пресс-службой Партии регионов заявлении С.ЛЁВОЧКИНА.

”Сегодняшнее заявление члена БЮТ С.СОБОЛЕВА – это ложь, с помощью которой Блок Юлии Тимошенко пытается отвлечь внимание от фактов насилия над детьми и от охоты на людей, к которым причастны, как видим из СМИ, депутаты Блока Тимошенко”, - сказал С.ЛЁВОЧКИН.

Он также отметил, что “таким образом команда кандидата в Президенты ТИМОШЕНКО отметила сегодня начало избирательной кампании”.

“Они сделали это в привычном для них стиле, что меня абсолютно не удивляет”, - заявил С.ЛЁВОЧКИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 октября, народный депутат С.СОБОЛЕВ обнародовал заявление, в котором говорится, что БЮТ просит Генеральную прокуратуру проверить заявление народного депутата Григория ОМЕЛЬЧЕНКО пятилетней давности о том, что лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ, еще находясь в Енакиево, якобы “организовал группу преступников, которые жестоко избили и изнасиловали женщину”. Также БЮТ предлагает создать временную следственную комиссию Верховной Рады для проверки этой информации.