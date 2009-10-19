Сегодня ЦИК займется образованием территориальных округов

19 октября Центральная избирательная комиссия рассмотрит вопрос об образовании территориальных избирательных округов по выборам Президента Украины 17 января 2010 года.

Как сообщили УНИАН в ЦИК, завтра в 14.30 начнется заседание ЦИК, где планируется рассмотреть, в частности, вопрос об образовании территориальных избирательных округов в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе.

Также в повестку дня заседания планируется включить вопрос о форме представлений в состав избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Президента Украины, установлении ряда форм избирательных документов и т.д.