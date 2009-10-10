В Запорожье к приезду Ющенко заклеили все вывески на русском (фото)

10 октября Президент Виктор Ющенко в Запорожье и области посетил мероприятия, посвященные 70-летию образования Запорожской области и Дню города Запорожье.

Примечательно, что за день до приезда главы державы в городе начали снимать (что можно было снять – в т.ч. баннеры и растяжки), заклеивать бумагой или занавешивать кусками ткани все вывески и внешнюю рекламу на русском языке вдоль намеченного маршрута следования президентского кортежа.

В своей речи по случаю торжества Ющенко особый упор сделал на национальную украинскую идею. В частности Президент напомнил, что «именно здесь возникла Запорожская Сечь – предтеча украинского государства, здесь формировался наш национальный характер, создавалась история и культура. Хортица доныне пропитана могучей казацкой энергетикой. Она является оберегом Украины, символом воли, доблести и несокрушимости нашего духа».

Запорожский край, отметил Президент, дал стране множество ярких, выдающихся личностей – борцов за украинскую национальную идею. Тут Ющенко в числе прочих упомянул начальника штаба Корпуса Сечевых стрельцов Армии УНР Марка Безручко и атамана Нестора Махно.

Вместе с тем, к судорожным «языковым чисткам» диссонанс русскоязычной рекламы и президентского ощущения витающего в городе казацкого духа, возможно, и не имеет отношения. Так, по сведениям «Комсомольской правды. Украина», все дело в том, что во время последнего визита Виктору Андреевичу не понравилась реклама на негосударственном языке, которую он увидел из окна своей машины, и Президент устроил местным чиновникам разнос.

Фото Олександра Прилепы / УНИАН