Рабочие из Кременчуга будут пикетировать здание Апелляционного суда в Киеве (ул. Жилянская, 58).
10:37, 18 апреля 2006Политика
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По словам участников акции, в судебном процессе об отчуждении имущества Кременчугского завода силикатного кирпича одной из сторон выступает ООО "Промбудсервис" - фирма, которая довела до банкротства уже несколько заводов в Кременчуге, якобы за тем, чтобы скупить за бесценок их основные фонды.В Киев приедут представители ассоциации рабочих этих заводов.
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