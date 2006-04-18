Рабочие из Кременчуга будут пикетировать здание Апелляционного суда в Киеве (ул. Жилянская, 58).

По словам участников акции, в судебном процессе об отчуждении имущества Кременчугского завода силикатного кирпича одной из сторон выступает ООО "Промбудсервис" - фирма, которая довела до банкротства уже несколько заводов в Кременчуге, якобы за тем, чтобы скупить за бесценок их основные фонды.В Киев приедут представители ассоциации рабочих этих заводов.