Янукович назвал «своего» мэра засранцем?

Партия регионов больше не намерена поддерживать на выборах мэра Симферополя нынешнего градоначальника Геннадия Бабенко.

Об этом, по информации крымской газеты "События", достаточно недвусмысленно заявил лидер "бело-голубых" Виктор Янукович, побывавший на прошлой неделе в Крыму, пишет Украинская правда.

"Не буду поддерживать, и я об этом публично скажу сегодня на телевидении, сегодня скажу, что этого засранца поддерживать не буду…", — заявил глава ПР, общаясь с журналистами.

Вплоть до недавнего времени представители руководства ПР старались избегать четкого ответа на вопрос о том, будут ли они поддерживать и впредь на выборах мэра Симферополя Геннадия Бабенко, буквально погрязшего в скандалах.

Так, две недели назад замглавы ПР, куратор Крыма по партийной линии Василий Джарты заявил, что "бело-голубые" поддержат кандидатуру нынешнего градоначальника крымской столицы, которого милиция обвиняет, в частности, в незаконном присвоении денежных премий, только в том случае, если он окажется чист перед законом.

"Если он чист перед партией, если есть рейтинг, который позволит партии победить на предстоящих выборах, то мы будем поддерживать", – сказал Джарты.

При этом он подчеркнул, что, если в отношении Геннадия Бабенко будет возбуждено уголовное дело и в судебном порядке будет доказана вина, то "ему не быть членом партии".

Сам Бабенко пока предпочел не комментировать громкое заявление своего партийного шефа.

Напомним, ранее председатель Крымской организации Партии регионов, народный депутат Василий Киселев, впоследствии изгнанный из рядов регионалов, тщетно пытался убедить партийное руководство в том, что городского голову Симферополя Геннадия Бабенко нужно лишить партбилета.

Именно по инициативе Киселева 9 февраля на заседании политсовета Крымской республиканской организации Партии регионов было принято решение об исключении Бабенко из рядов регионалов. Однако позже президиум политического совета ПР принял решение восстановить в партии симферопольского мэра.