ГлавКРУ не комментирует данные Счетной Палаты о тендерных сделках

Председатель Главного контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ отказался прокомментировать информацию Счетной палаты о нарушениях Кабинета Министров Украины при проведении процедуры государственных закупок.

«Я не могу подтвердить информацию Счетной Палаты», - ответил сегодня на брифинге Н.СИВУЛЬСКИЙ на просьбу УНИАН прокомментировать заявление Счетной палаты по данному поводу.

Как сообщал УНИАН, Счетная палата обнародовала информацию о том, что правительство в 2008 году и первом полугодии 2009 года приняло около 40 решений и протокольных поручений относительно проведения закупки товаров, работ и услуг за государственные средства по неконкурентной процедуре (у одного участника) на сумму около 52,6 млрд. грн.

В Счетной палате сообщили, что из указанной суммы по протокольным поручениям премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА по неконкурентной процедуре было осуществлено закупок на 52,2 млрд. грн., по постановлениям правительства – на 433,3 млн. грн.

«Без наличия правовых оснований для применения процедур закупок у одного участника Кабинет Министров Украины своими решениями (в том числе, протокольными поручениями) предоставляет возможность заказчикам осуществлять закупки по неконкурентной процедуре – у одного участника без согласования с Минэкономики», - отмечается в сообщении Счетной палаты.

По данным ведомства, в результате непрозрачной и неэффективной деятельности правительства в сфере государственных закупок в 2008 году доминировала неконкурентная процедура закупок. В целом по конкурентным процедурам закупок в 2008 году было заключено договоров на сумму свыше 86,9 млрд. грн., а по процедуре закупки у одного участника – на сумму более 80,3 млрд. грн., что составило 48% от всей суммы заключенных договоров.