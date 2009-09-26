Азаров: бюджет финансируется только за счет печатного станка и займов

Министр финансов теневого правительства, член Партии регионов Николай АЗАРОВ заявляет о больших ошибках, допущенных правительством при наполнении государственного бюджета текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире телеканала «Украина».

«В этом году бюджет у нас финансируется только за счет того, что работает печатный станок и осуществляются заимствования - это абсолютная правда. На сегодняшний день мы собрали доходов общего фонда госбюджета всего 100 млрд. грн. - это чуть больше 50%. Экономика страны обвалилась больше, чем в любой другой стране», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что работа правительства в условиях кризиса была неэффективной и лишь обострила ситуацию в финансовой сфере и промышленности.

«Неэффективная работа правительства наложилась на последствия мирового финансово-экономического кризиса. Произошел, как бы, резонанс внутреннего неэффективного управления и внешних факторов. Вот в чем главная причина», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что специалисты Партии регионов проанализировали работу правительства и пришли к выводу, что заимствования в 2009 году происходили со скоростью 500 долларов в секунду. «Наши специалисты как-то подсчитали, что вы занимаете, Юлия Владимировна, со скоростью 500 долларов в секунду – и на кого этот долг ложится? – на наших избирателей, на наших граждан», - заявил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что правительством предоставлено в 2009 году госгарантий на суму более 40 млрд. грн, в то время как бюджетом предусмотрен объем средств для предоставления таких гарантий в объеме 37 млрд. грн.