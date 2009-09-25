Лидеры G20 договорились о рамочной стратегии
23:13, 25 сентября 2009Политика
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Для устойчивого роста мировой экономики
Лидеры G20 на саммите в Питтсбурге договорились о запуске рамочной стратегии для сильного, устойчивого и сбалансированного роста экономики.
Об этом говорится в проекте финального коммюнике питтсбургского саммита.
"Сегодня мы запускаем рамочную стратегию для сильного, устойчивого и сбалансированного развития. Для начала ее реализации мы обязуемся разработать процесс, в ходе которого мы поставили бы цели, выдвинули бы стратегии достижения этих целей и совместно оценивали бы прогресс", - отмечается в проекте документа.
"Двадцатка" обращается в этой связи к МВФ за содействием в анализе совместимости уже существующих стратегий на национальных и региональных уровнях.
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