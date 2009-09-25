Ющенко поблагодарил поляков за восстановление исторической правды

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поблагодарил председателя Института национальной памяти Польши Януша КУРТЫКУ за вклад в восстановление исторической правды об украинско-польских отношениях.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, встреча В.ЮЩЕНКО и Я.КУРТЫКИ состоялась сегодня в Киеве.

Во время разговора стороны особо подчеркнули важность активного продолжения процесса исторического примирения и единения между украинским и польским народами как важной составляющей эффективного развития наших партнерских и дружеских отношений в будущем.

Речь шла также об актуальности темы продолжения обмена историческими документами, которые освещают историю двух народов и устраняют негативные исторические стереотипы. В этом контексте В.ЮЩЕНКО также положительно оценил подписание в августе 2009 года Договора о сотрудничестве между Институтом национальной памяти Польши и Службой безопасности Украины.

Глава государства назвал важным достижением наших двусторонних отношений тот процесс исторического примирения, который происходит на протяжении последних лет. «Мы заинтересованы в сохранении существующей формулы исторического примирения – «прощаем и просим прощения», которая выводит двусторонние конфликты прошлого за рамки современной политики», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что украинская сторона заинтересована в получении согласия на публикацию архивных документов Института национальной памяти Польши о преступлениях коммунистической власти против этнических украинцев (концентрационный лагерь труда в Явожно 1947-1949 гг.).

Отдельно В.ЮЩЕНКО и Я.КУРТЫКА обсудили возможность стажировки в Институте национальной памяти Польши представителей Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий и Института национальной памяти Украины. Глава государства также положительно оценил сотрудничество между украинским и польским Институтами национальной памяти.