Кравчук решил выйти из СДПУ(о)

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК решил выйти из Социал-демократической партии (объединенной).

Об этом он сообщил в интервью газете "День".

Л.КРАВЧУК пояснил, что такое решение связано с его несогласием с решением партии сотрудничать на выборах Президента с Коммунистической партией, партиями "Справедливость" и "Союз левых сил".

Политик также считает что руководство СДПУ(о) не доросло до настоящей европейской социал-демократии, и им руководит желание попасть в Верховную Раду.

Л.КРАВЧУК был членом СДПУ(о) с января 1998 года.

14 сентября Коммунистическая партия Украины, СДПУ(о), партии “Справедливость” и “Союз левых сил” подписали декларацию о создании Левого блока для участия в президентских выборах.