СП: Тимошенко не полномочна выступать от имени Кремля

Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ удивлен извинениями премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО, принесенными сегодня в Ялте за перебои в поставках российского газа в страны Европы в начале 2009 года, и считает, что она не имела никаких оснований делать такое заявление от имени Украины.

Об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал в комментарии УНИАН.

«Премьер-министр Украины не имела никаких оснований и причин извиняться от имени Украины относительно той ситуации, которая была в январе в связи с приостановкой подачи газа в украинскую газотранспортную систему. Это более чем удивительно», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО до последнего времени утверждала, причем абсолютно справедливо, что Украина не несет никакой ответственности за газовый кризис, возникший в январе текущего года. «Более того, ТИМОШЕНКО абсолютно обоснованно утверждала, что у украинской стороны есть все доказательства того, что вся вина за приостановки поставки газа в украинскую ГТС для Украины и потребителей Европы лежит именно на российской стороне. Поэтому сегодня более чем удивительно и странно, что вдруг произошло такое резкое изменение позиции… Сегодня госпожа ТИМОШЕНКО фактически подтвердила те мифы, которые безуспешно пытались навязать некоторые кремлевские политики Европе, всему миру и нам в том числе. Европейские наблюдатели, эксперты давно убедились в том, что Украина не виновна и абсолютно непричастна к тому кризису, к той газовой атаке, которая была осуществлена в январе… Мы уже привыкли к таким резким изменениям позиции нашего премьера, но не до такой же степени…», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он считает, что было бы более логично, если бы свои извинения принесла российская сторона. «В данном случае премьер фактически высказалась от имени российской стороны. Это не принято и некорректно. Я сомневаюсь, что такие полномочия ей уже предоставлены в Кремле», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, выступая сегодня в Крыму на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии (YES), Юлия ТИМОШЕНКО от имени Украины принесла извинения тем странам, которые в начале 2009 года столкнулись с проблемами при поставках российского газа.

«Я хочу принести извинения тем странам, которые почувствовали временный дискомфорт от урегулирования газового вопроса между Россией и Украиной», - сказала премьер-министр Украины.