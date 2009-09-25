Ефремов говорит, что в зал ВР не приходят в среднем 40 регионалов

Регионалы не соглашаются голосовать руками за изменение принятого ранее способа голосования по законопроектам о повышении социальных стандартов потому что необходимого количества голосов за принятие такого решения точно не наберется. Об этом заявил нардеп от ПР Александр Ефремов сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Литвин как никто другой, хорошо знает, что этих голосов в зале не будет», - сказал Ефремов. К этому депутат добавил, что «когда принималось решение по изменению способа голосования (карточками, 241 голосом), то на самом деле 37 депутатов из тех, которые проголосовали, физически отсутствовали на этот момент в зале. Они были в командировках и еще где-то. Поэтому даже с этой точки зрения моральность принятого решения здесь, мягко говоря, под большим вопросом», - заметил нардеп.

На вопрос, сколько народных депутатов от Партии регионов в среднем бывает в сессионном зале, Ефремов ответил так: «Это зависит от того, какая нагрузка идет на депутатов, и где кто находится. Если депутат параллельно работает, к примеру, в Парламентской ассамблее Совета Европы либо в ОБСЕ, либо находится еще в каких-то командировках, то, как правило, из 170 человек бывает человек 130. Остальные – в командировках». Вместе с тем он уточнил, что «вопрос касается не только нашей фракции. В такой же ситуации находятся практически все фракции». По мнению Ефремова, именно поэтому, «когда мы вчера на Согласительном совете предложили нашим коллегам – давайте, мы тогда внесем изменения в Регламент, суть которых в том, что вводится ручное голосование, и отключается система «Рада», «почему-то» ни один из руководителей фракций коалиции на это не пошел».

Нардеп также выдвинул претензию к остальным парламентским политсилам: «Во время заседаний Согласительного совета, в ходе наших дискуссий и поисков консенсуса, мы так ни разу и не услышали, чтобы кто-кто из руководителей фракций коалиции сказал, что они поддержат и выполнят свою законодательную функцию по повышению социальных стандартов».