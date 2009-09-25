Регионалы нажаловались миру на запрет критиковать Тимошенко

Партия регионов направила письма посольствам иностранных государств в Украине, а также в Представительство Европейской Комиссии и Офис Совета Европы, в которых выразила обеспокоенность в связи с решением суда о запрещении рекламы, в которой критикуется деятельность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Решение суда является позорным и неопровержимым фактом, свидетельством того, что впервые за всю историю независимости Украины, развития и становления демократии в Украинском государстве действующая власть через подконтрольный ей суд запретила критиковать действия правительства и премьер-министра во всех средствах массовой информации», - отмечается в письме Партии регионов зарубежным дипломатическим представительствам.

В партии отметили, что рассматривают эту попытку как “первый шаг Ю.ТИМОШЕНКО к полному контролю в информационной сфере и возвращению к тоталитарной системе».

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд города Киева постановлением от 22 сентября запретил распространение любой «недобросовестной» рекламы, которая касается деятельности премьер-министра, председателя партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО.