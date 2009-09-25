Регионал считает самой большой проблемой Рады Литвина

Главная причина, из-за которой украинский парламент стал неработоспособным, заключается в том, что Владимир ЛИТВИН совмещает статус политического лидера с должностью Председателя Верховной Рады Украины.

Об этом заявил первый заместитель Председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ на брифинге, комментируя политико-правовую ситуацию, которая сложилась в парламенте в результате принятия постановления по изменения способа голосования за законопроекты, предусматривающие повышение социальных стандартов, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-спикера.

«Наибольшая проблема неработающей сегодня Верховной Рады Украины заключается в том, что мы имеем сочетание статуса политического лидера с должностью Председателя Верховной Рады Украины», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, «мотивы действия в каждом статусе вступают в конфликт между собой, поскольку функции спикера парламента и функции политического лидера, который должен навязать свою точку зрения, несовместимы».