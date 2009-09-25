Регионал написал Литвину письмо: он хочет получать зарплату

Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера Владимира Литвина отменить распоряжение не начислять зарплату депутатам в период блокирования трибуны.

Об этом говорится в письме от 22 сентября, который получил Литвин за подписью главы регламентного комитета Александра Ефремова (Партия регионов).

Согласно ему, на заседании 10 сентября комитет "единогласно" решил предложить главе Верховной Рады внести изменения в распоряжение от 7 сентября, в частности исключить из него пункты, в которых говорится, что порядок учета рабочего времени и начисление зарплаты в дни, когда работа Верховной Рады "невозможна", не производится.

В письме Ефремова сказано, что указанная норма противоречит статье регламента, по которой для начисления зарплаты депутатам достаточно зарегистрироваться перед началом заседания.

В то же время, пресс-секретарь спикера Ольга Черная озвучила "Украинской правде" позицию Литвина по этому вопросу:

"Глава Верховной Рады неоднократно подчеркивал, что распоряжение может отменяться лишь путем голосования в зале. Сейчас он (Литвин) стоит на той же позиции".