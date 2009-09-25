Ющенко не обязан назначать губернаторами протеже Тимошенко?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассматривал представление правительства о назначении Павла КОЗЫРЕВА председателем Киевской областной государственной администрации, однако не поддержал его.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

Она сообщила, что 24 сентября Окружной апелляционный суд Киева отменил свое решение о приостановке действия указа Президента от 17 сентября о назначении Виктора ВАКАРАША председателем Киевской ОГА из-за выявления новых обстоятельств по делу.

В частности, Секретариат Президента предоставил суду информацию о том, что глава государства рассматривал представление правительства по кандидатуре П.КОЗЫРЕВА, но не поддержал это представление.

«Президент Украины рассматривает представления Кабинета Министров в соответствии с Конституцией и законодательством, но практически Президент не обязан в обязательном порядке, рассматривая соответствующее представление Кабинета Министров, обязательно с ним соглашаться», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

Она также отметила, что до момента назначения В.ВАКАРАША на должность председателя Киевской ОГА Кабинет Министров длительное время не направлял Президенту новое представление.

При этом М.СТАВНИЙЧУК отметила, что Президент Украины дважды обращался в Кабинет Министров и лично премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой внести представление на вакантные должности не только в Киевской области, но в других регионах.

«Поскольку ситуация сложилась сложная, правительство не внесло предложения, Президент был вынужден самостоятельно выполнять свои конституционные полномочия», - сказала М.СТАВНИЙЧУК, объясняя, почему Президент подписал указы о назначении В.ВАКАРАША.

Она сообщила, что иск П.КОЗЫРЕВА о приостановке действия указа Президента от 17 сентября 2009 года о назначении В.ВАКАРАША председателем КОГА Окружной административный суд Киева будет рассматривать по существу 1 октября 2009 года.

«Конечно, каждая из сторон будет подавать свою правовую позицию», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, должность председателя Киевской ОГА оставалась вакантной после назначения Веры УЛЬЯНЧЕНКО главой Секретариата Президента 19 мая.

20 июня источник в правительстве сообщил УНИАН, что между премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО и В.УЛЬЯНЧЕНКО согласована кандидатура В.ВАКАРАША на должность губернатора Киевской области.

Вместе с тем 22 июля Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство предложило Президенту назначить на должность губернатора Киевской области мэра города Украинка (Киевская обл.) П.КОЗЫРЕВА.

18 сентября Президент своим указом назначил В.ВАКАРАША председателем Киевской облгосадминистрации.

В Кабмине после этого заявили, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО не подписывала представление на эти назначения. “Правительство на своих заседаниях не обсуждало эти кандидатуры, соответствующие кадровые вопросы не включались в повестку дня и решение принято не было”, - отмечалось в сообщении.

22 сентября Окружной административный суд столицы по иску П.КОЗЫРЕВА приостановил действие указа Президента о назначении В.ВАКАРАША председателем Киевской областной государственной администрации.