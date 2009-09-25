Медведько попенял Луценко и похвалил себя за борьбу с коррупцией

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО считает, что Министерство внутренних дел и налоговые органы ослабили борьбу с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО заявил сегодня во время встречи с Президентом Виктором ЮЩЕНКО в Секретариате Президента.

«К сожалению, МВД и налоговая служба ослабили эту работу, кивая на устарелость законодательства. Но законы есть, и мы должны их выполнять», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

В то же время он похвалил возглавляемое им ведомство и СБУ за работу в этом направлении. «Не буду хвалить свое ведомство, но больше всего протоколов о коррупции составлено органами прокуратуры и СБУ», - отметил генпрокурор.

Также А.МЕДВЕДЬКО положительно оценил деятельность межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции. «За это время, я считаю, она сработала плодотворно», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Он сообщил главе государства, что на сегодняшний день в суды направлено на рассмотрение свыше 1 тыс. 200 уголовных дел, возбужденных по признакам коррупции и взяточничества. По словам генпрокурора, больше всего этих дел было расследовано в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и городе Киеве. Он напомнил, что среди этих дел фигурирует более 300 работников милиции, прокуратуры, СБУ, а также возбуждено 30 дел по фактам коррупции в судебной системе, 23 из которых уже направлены на судейское рассмотрение.