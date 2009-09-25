Ющенко закрыл Балоге дорогу к Каддафи

Президент Виктор Ющенко освободил бывшего главу своего Секретариата Виктора Балогу от исполнения обязанностей руководителя украинской части рабочей группы высокого уровня по дальнейшему развитию украинско-ливийских отношений и вывел его из состава группы. Соответствующее распоряжение “О внесении изменений в Распоряжение Президента Украины от 28 февраля 2008 года № 81”, датированное сегодняшним числом, обнародовано на официальном сайте главы государства.

Вместо Балоги в состав рабочей группы по развитию украинско-ливийских отношений Президент включил действующего главу своего секретариата – Веру Ульянченко – также в статусе руководителя группы.

Напомним, что 19 мая, своим указом Ющенко освободил Балогу от должности главы СП, удовлетворив его заявление об отставке.

26 мая Президент подписал указ, которым заменил Балогу на Ульянченко в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. И в тот же день другим указом вывел Балогу из состава Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций в Украине.