Янукович решил учиться, чтобы не было стыдно перед внуком

Лидер Партии регионов Виктор Янукович учит английский язык.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Корреспондент".

"У меня невестка переводчик, брат моей жены тоже профессиональный переводчик, внук сейчас ежедневно учит английский язык, и на данном этапе начал немецкий, но мы планируем еще и французский. Потому чтобы мне не было стыдно перед внуком, я решил учить язык", - сказал он.

"Люди, которые живут в глобальном мире, конечно, должны знать языки. Но у меня жизнь такая была, что некогда было", - заявил Янукович.

Украинская правда