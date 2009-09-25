Янукович решил учиться, чтобы не было стыдно перед внуком
13:21, 25 сентября 2009Политика
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Раньше некогда было...
Лидер Партии регионов Виктор Янукович учит английский язык.
Об этом он рассказал в интервью журналу "Корреспондент".
"У меня невестка переводчик, брат моей жены тоже профессиональный переводчик, внук сейчас ежедневно учит английский язык, и на данном этапе начал немецкий, но мы планируем еще и французский. Потому чтобы мне не было стыдно перед внуком, я решил учить язык", - сказал он.
"Люди, которые живут в глобальном мире, конечно, должны знать языки. Но у меня жизнь такая была, что некогда было", - заявил Янукович.
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