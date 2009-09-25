Открытие памятника жертвам Бабьего Яра

29 сентября 2009 года, в 11:00, в Киеве, на перекрестке улиц Фрунзе и Петропавловской (Фрунзе, 109 в/1) состоится открытие памятника, созданного по мотивам книги Анатолия Кузнецова «Бабий Яр».

Вместо традиционного возложения цветов, неискренних выступлений и излишнего официоза Вы увидите оккупированный Киев 1941 года, пообщаетесь с очевидцами событий, сможете прочувствовать жуткую атмосферу, царившую тогда на улицах города.

Из книги А. Кузнецова:«Мы теперь боялись выходить на улицу: ну его к черту, откуда знать, где еще устроят взрыв, а схватят на расстрел тебя... «Ты лазишь везде, – кричала мне мать, – возвращаешься поздно, подстрелят, как зайца, не смей выходить!» Только и разговоров; в Бабьем Яре расстреляли саботажников, стреляют украинских националистов, стреляют нарушителей светомаскировки, стреляют тунеядцев, стреляют распространителей слухов, стреляют партизан, стреляют, стреляют, стреляют... Пулемет в овраге строчил каждый день». Чтобы прошлое никогда не повторилось – имей смелость взглянуть ему в глаза!

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