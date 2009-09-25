Донбасс сегодня не дождется Януковича

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отменил поездку в Донецкую область, которая должна была состояться сегодня, 25 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного отделения Партии регионов, о причинах отмены поездки из Киева пока не сообщают. «Визит Виктора Федоровича состоится позже», - заверили в пресс-службе.

Ранее планировалось, что В.ЯНУКОВИЧ 25 сентября побывает в городах Горловка и Краматорск, где, в частности, примет участие в торжествах по случаю 75-летия Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ).