Регионалы в Раде: место встречи изменить нельзя
09:53, 25 сентября 2009Политика
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Все заблокировано
Народные депутаты из фракции Партии регионов снова блокируют работу Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале парламента заблокированы трибуна, президиум и правительственная ложа. Вход в президиум ВР заставлен стульями.
В настоящее время в сессионном зале находится около 50 «регионалов». Они продолжают настаивать на принятии законопроектов о повышении социальных стандартов.
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