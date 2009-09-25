Регионалы в Раде: место встречи изменить нельзя

Народные депутаты из фракции Партии регионов снова блокируют работу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале парламента заблокированы трибуна, президиум и правительственная ложа. Вход в президиум ВР заставлен стульями.

В настоящее время в сессионном зале находится около 50 «регионалов». Они продолжают настаивать на принятии законопроектов о повышении социальных стандартов.