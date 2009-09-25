Яценюк уверяет, что не тонет

Лидер "Фронта перемен" Арсений Яценюк считает, что электоральные симпатии украинцев застыли.

Об этом он заявил в эфире ТРК Украина, комментируя замечание о том, что рейтинг Яценюка падает.

"У меня нет миллиардов, которые есть у Юлии Владимировны (Тимошенко), поэтому меня показывают на телевидении ровно в 15 раз меньше, чем ее. У меня нет заводов и промышленных гигантов, которые есть у Партии регионов, поэтому у них намного больше медийная поддержка", - отметил Яценюк.

"Именно поэтому я пошел бороться. Понятно, что они борются со мной. Несмотря на это я не утону, а они ждали", - заявил политик.

"Если или Тимошенко, или Янукович готовы сняться (с выборов) - я готов садиться говорить", - добавил он.

Кроме того, он заявил, что через день его агитационные палатки и реклама "будут иметь совершенно другой вид".

Украинская правда