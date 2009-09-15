Тимошенко увеличивает финансирование Секретариата Президента

Правительство увеличило расходы на содержание Секретариата Президента в 2010 году пропорционально увеличению расходов на содержание министерств, ведомств и других органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам.

«Расходы на заработную плату, на коммунальные платежи, на энергоносители и другие расходы, которые обеспечивают нормальное функционирование, были увеличены в таких же пропорциях, как и по другим министерствам, ведомствам и органам власти», - сказал И.УМАНСКИЙ.

И.о. министра не назвал планируемого в 2010 году объема финансирования на содержание президентского аппарата, отметив, что расходы на содержание Государственного управления делами были сокращены.

«Расходы, связанные с хозяйственной деятельностью Государственного управления делами, были сокращены», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что с 1 января 2010 года зарплаты народных депутатов будут сокращены вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на внеочередном расширенном заседании правительства по подготовке проекта госбюджета на 2010 год.

«Кабинет министров сократил заработные платы министрам в этом году, а теперь с 1 января 2010 года в два раза будет сокращена заработная плата народным депутатам, учитывая, что они, в том числе, недостаточно рьяно работают на страну, поэтому немножечко умереннее надо подходить к заработной плате», - сказала она.