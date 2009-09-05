СБУ: на Кислинского собирали компромат, чтобы обвинить в сутенерстве

Служба безопасности Украины обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить факты противоправных действий работников органов внутренних дел, которые проводили незаконный сбор информации о личной жизни заместителя председателя СБУ Андрея КИСЛИНСКОГО и фальсифицировали собранные материалы с целью подтверждения неправдивой информации, распространенной 8 июля 2009 года народным депутатом Украины Геннадием МОСКАЛЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в ходе проверки установлено, что уже после обнародования заявления, в котором Г.МОСКАЛЬ обвинил А.КИСЛИНСКОГО в причастности к противоправным действиям, сотрудники ГУ МВД Украины в Луганской области начали активные мероприятия с целью поиска компрометирующей информации о личной жизни А.КИСЛИНСКОГО и его близких родственников.

Не имея никаких подтверждений обнародованной информации, уже на следующий день после заявления Г.МОСКАЛЯ сотрудники ГУ МВД Украины в Луганской области, оказывая психологическое давление и угрожая привлечениям к уголовной ответственности за нарушения в ходе коммерческой деятельности, требовали от гражданина Г. подписать неправдивые показания против А.КИСЛИНСКОГО, говорится в сообщении СБУ.

Материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел Украины.

Как сообщалось, Г.МОСКАЛЬ заявил, что раньше А.КИСЛИНСКИЙ занимался сутенерством.