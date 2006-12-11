Янукович готов серьезно бороться за пост Президента

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что будет принимать участие в следующих президентских выборах в случае отмены конституционной реформы и возвращения Президенту Украины полномочий по формированию правительства.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью агентству Bloomberg 8 декабря.

«Я вынужден буду бороться за должность Президента, если изменения в Конституцию будут отменены. Если я буду принимать участие в выборах, то это будет серьезная борьба», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.