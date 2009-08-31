Турчинов обещает рассказать Раде, куда делись деньги МВФ

Кабинет министров Украины до 15 сентября подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Как и требует закон, до 15 сентября Кабинет министров подаст в Верховную Раду проект закона о бюджете на 2010 год», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что перед представлением бюджета правительство информирует о выполнении бюджета текущего года, «в том числе мы проинформируем об использовании ресурсов Международного валютного фонда».

Первый вице-премьер также обратился в парламент с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроекты о внесения изменений в госбюджет на 2009 год. Он напомнил, что таких законопроектов зарегистрировано девять, и их необходимо принять для улучшения социально-экономической ситуации.