Яценюк рисует карту - кто и на кого работает в СБУ

Службу безопасности Украины ожидает реформирование и сокращение. Об этом в интервью изданию «Корреспондент» заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК, который курирует СБУ.

По его словам, сейчас Служба находится «в состоянии полубеременности», она требует существенного реформирования, и там состоятся серьезные изменения. В Службе безопасности ощущается влияние разных политических сил, отметил он.

Заместитель главы Секретариата сообщил, что сейчас «рисует» карту – кто и на кого в СБУ работает, и «как только ее закончу, кадровые чистки там завершим».

По словам А.ЯЦЕНЮКА. в СБУ нужно назначать «людей со стороны, которые никому ничего не должны».

Как сообщалось, СБУ возглавлял Игорь ДРИЖЧАНЫЙ. В конце ноября Президент внес в Верховную Раду представление на освобождение И.ДРИЖЧАНОГО от этой должности и назначил его заместителем секретаря СНБО. Парламент пока не рассматривал вопрос об освобождении И.ДРИЖЧАНОГО.