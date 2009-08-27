Луценко: народ дает деньги милиции не за цифры и проценты

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО вчера, в ходе представления нового начальника Главного управления МВД в Черкасской области Николая ЛУШПИЕНКО, раскритиковал работу черкасской милиции.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, министр подверг критике деятельность уголовного блока милиции Черкасской области.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в области процент нераскрытых тяжких преступлений выше, чем в среднем по Украине. Среди этих преступлений – резонансные убийства и покушения на убийства, в частности, взрыв автомобиля редактора местной газеты, а также преступления прошлых лет.

Министр указал также на недостаточные усилия милиции, направленные на окончательную ликвидацию организованной преступной группы «Торпеды». По его мнению, неэффективная работа милиции по раскрытию этих резонансных преступлений приводит к возникновению чувства безнаказанности у криминалитета.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «задача милиции - не дорисовывать процент раскрытых преступлений, а раскрывать конкретные преступления. Народ дает деньги милиции не за цифры и проценты, а за задержание конкретных преступников».

Раскритиковал министр и работу Госавтоинспекции Черкасской области, которая не отвечает требованиям МВД, именно поэтому в руководстве областной ГАИ прошли кадровые изменения – ее возглавил Николай СИМАНЧУК, который до этого возглавлял ГАИ Винницкой области.

Среди других приоритетов в работе милиции Черкасской области и ее нового руководителя Ю.ЛУЦЕНКО назвал эффективное противодействие преступлениям против личности и имущества, охрану общественного порядка, в частности, путем увеличения патрулей, противодействие служебным преступлениям, в частности, взяточничеству, борьбу с наркопреступностью, укрепление дисциплины и законности среди личного состава, особенно в подразделах УБОП.

Также Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в настоящее время общество «вступает в горячую фазу избирательного процесса», а поэтому «мое требование ко всему личному составу - быть вне этих избирательных процессов».

По его словам, милиционеры в этом избирательном процессе принимают участие лишь раз – когда заходят в кабинку для голосования. Любое втягивание милиции в политику будет плачевным для того, кто этим будет заниматься, пообещал министр.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, новый руководитель черкасской милиции Н.ЛУШПИЕНКО имеет большой опыт работы в оперативных подразделениях органов внутренних дел, и пришел в Черкасскую область с должности первого заместителя начальника ГУ МВД Украины в Крыму – начальника Управления по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщил Ю.ЛУЦЕНКО, Н.ЛУШПИЕНКО выдал «свой последний фейерверк» в Крыму в виде документирования взятки – 1 миллион 100 тысяч долларов США.

От нового руководителя черкасской милиции МВД требует минимизировать кадровые перестановки в милиции области на время «входа в должность».

Ю.ЛУЦЕНКО поблагодарил предыдущего начальника УМВД в Черкасской области генерал-майора милиции Николая КАПЛИЯ за работу и сообщил, что он назначен первым заместителем начальника Департамента Государственной службы охраны при МВД Украины.