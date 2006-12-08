Янукович решил, что Ющенко бюджет подпишет

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет бюджет на 2007 год, принятый Верховной Радой.

Как сообщает «Украинская правда», об этом премьер сказал после встречи с Президентом.

"Я считаю, что бюджет будет подписан", - сказал он, добавив, что пока нет окончательных выводов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, "настроение позитивное". В то же время он не уточнил, чье именно настроение.

Как сообщалось, сегодня премьер побывал в Секретариате Президента, где был принят В.ЮЩЕНКО.