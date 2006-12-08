Янукович решил, что Ющенко бюджет подпишет
12:41, 08 декабря 2006Политика
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Президент встречался с премьером
Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет бюджет на 2007 год, принятый Верховной Радой.
Как сообщает «Украинская правда», об этом премьер сказал после встречи с Президентом.
"Я считаю, что бюджет будет подписан", - сказал он, добавив, что пока нет окончательных выводов.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, "настроение позитивное". В то же время он не уточнил, чье именно настроение.
Как сообщалось, сегодня премьер побывал в Секретариате Президента, где был принят В.ЮЩЕНКО.
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