Семиноженко: политика Украины зависит от от пяти самых богатых людей

Без изменения принципов формирования власти Украина обречена на бутафорную независимость, считает лидер «Гражданского движения «Новая Украина», глава партии «Новая политика» Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Гражданского движения «Новая Украина», по его словам, сегодня институтам государственной власти доверяют не более 3% украинцев, что равняется статистической погрешности.

С такой властью, по мнению В.СЕМИНОЖЕНКО, само государство, уровень его социально-экономического развития скоро тоже станет «статистической погрешностью».

Как отметил лидер «Гражданского движения «Новая Украина», в Украине политика «зависит от четырех-пяти самых богатых людей, от них же зависят и политические партии, и они полностью оторваны от народа».

«Без изменения принципов формирования власти Украина обречена на бутафорную независимость. Сейчас первый пункт повестки дня - создание механизма зависимости власти от народа. И решить этот вопрос может только само общество. Наше гражданское движение выступает с новой инициативой – разорвать порочный круг закрытых партийных списков, по которым формируется парламент, а впоследствии и правительство. Это вопрос будущего страны», - заявил В.СЕМИНОЖЕНКО.

Он подчеркнул, что нельзя гордиться государством, и при этом стыдиться тех, кто им управляет.

«Давайте вспомним слова французского философа периода Реставрации Жозефа де Местра: «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает», и сформируем власть, достойную уникального, духовно и интеллектуально зрелого украинского народа», - призвал лидер «Гражданского движения «Новая Украина».