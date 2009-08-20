Участились случаи физической расправы над лидерами оппозиции

Партия регионов заявляет об активизации случаев физической расправы над лидерами местных организаций оппозиции.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении партии.

В Партии регионов сообщили, что на днях в результате избиения бейсбольными битами умер руководитель фракции Партии регионов городского совета города Южного Одесской области Геннадий Савельев.

Кроме того, сегодня было совершено вооруженное нападение на руководителя фракции Партии регионов в городском совете Измаила Одесской области Александра САМОЙЛЕНКО, в результате чего он с тяжелыми ранениями попал в реанимацию.

“Обе жертвы – активные деятели оппозиции, которые входили в руководящие органы местных организаций Партии регионов”, - отмечают в Партии регионов.

Кроме этого, говорится в заявлении, “в адрес оппозиционных депутатов в Одесской области раздаются постоянные угрозы, оказывается давление, цель которого – запугать, снизить активность, избавиться от оппозиционеров и дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами”.

”Партия регионов глубоко обеспокоена этой ситуацией, обеспокоена разжиганием противостояния в обществе. Мы обращаемся к парламенту Украины, к Генеральной прокуратуре с требованием сделать все для того, чтобы не допустить реализации сценария срыва президентских выборов через механизм дестабилизации в регионах, через волну циничных криминальных убийств известных в областях деятелей оппозиции”, - заявляют в Партии регионов.

По убеждению и требованию этой политической силы, генеральный прокурор должен взять под особый контроль расследование этих резонансных преступлений.