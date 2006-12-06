Социалисты предлагают Ющенко еще поиграться

Антикризисная коалиция выполнит решение Шевченковского районного суда г. Киева о приостановке действия постановления парламента об отставке Бориса ТАРАСЮКА с должности министра иностранных дел Украины, но не даст согласия на его повторное назначение на эту должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил член фракции Социалистической партии Украины Василий ВОЛГА.

«Мы обязаны выполнять решение суда, и нарушать это решение суда мы не будем», - сказал он.

В то же время В.ВОЛГА отметил, что антикризисная коалиция будет решать, как выходить из «сложившегося политического коллапса». «Мы имеем коллапс, который инициирован Президентом Украины», - сказал он.

По словам В.ВОЛГИ, ситуация, которая сложилась в связи с отставкой Б.ТАРАСЮКА с должности министра иностранных дел и его восстановлением на этом посту, «практически парализует наше государство во внешнеполитической деятельности».

Он также подчеркнул, что если Президент Украины вновь внесет на рассмотрение ВР кандидатуру Б.ТАРАСЮКА на должность министра иностранных дел, то антикризисная коалиция в любом случае ее не поддержит.

«Пусть играются себе и дальше», - сказал депутат.