Россия будет держать паузу, пока в Украине не появится новый Президент
Комментарий Юрия Мирошниченко
|Юрій Мірошниченко
Об этом в эфире 5 канала заявил регионал Юрий Мирошниченко, комментируя заявление президента России Дмитрия Медведева.
"Мне кажется, что задержка с послом в определенной степени связана как раз с тем, что Россия демонстративно не хочет вмешиваться в ход президентской кампании... Россия решила сделать паузу до момента, пока не будет определено, кто возглавит Украину после президентских выборов", - цитирует его слова Украинская правда.
Регионал считает, что Россия не вмешивалась и в выборы президента в 2004 году, "но это активно использовалось как фактор".
Он считает, что "было бы нецелесообразно и некорректно украинским политикам оценивать действия президента России или США". "Ведь мы не эксперты, аналитики и наша функция - действовать. Каждое слово должно быть осторожным", - считает он.
"Конечно, заявление эмоциональное. Я эмоциональность оцениваю как позитив, потому что мы не равнодушны как страны друг другу", - сказал Мирошниченко.
Он также считает, что обращение Медведева будет использовано некоторыми кандидатами на пост президента для мобилизации электората.
"Письмо довольно эмоциональное, откровенное. Вот что мне понравилось в этом письме оно откровенно", - отметил депутат.