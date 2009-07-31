Рубль вышел в мировые лидеры по месячной девальвации

Курс рубля в июле текущего года опустился по отношению к доллару сильнее всех валют стран "Большой двадцатки" (G20). По итогам месяца рубль потерял к доллару около 1,5 процента, южноафриканский рэнд снизился на 1,2 процента, индийская рупия - на один процент, а евро и британский фунт - на 0,3 процента.

Остальные валюты G20 по отношению к американской либо выросли, либо не изменились. Больше всех вырос канадский доллар, прибавив по отношению к доллару 6,7 процента, турецкая лира (выросла на 3,5 процента) и бразильский реал (вырос на 3,1 процента).

Курс рубля по отношению к доллару за последние несколько недель демонстрировал сильные колебания. Так, за 29 и 30 июля официальный курс доллара вырос более чем на рубль. 31 июля Банк России понизил курс американской валюты сразу на 60 копеек.

Курс российской валюты в значительной степени отражает колебания цен на нефть на мировом рынке. Так, в конце прошлой недели стоимость барреля нефти марки WTI составляла около 69 долларов, то к 29 июля опустилась до 64 долларов, а за последние два дня несколько выросла и достигла 67 долларов.

Лента.ру