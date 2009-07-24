Регионалы уже заблокировали трибуну парламента

Народные депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну, президиум и правительственную ложу парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в блокировании принимают участие около 30 “регионалов”, депутатов из других фракций пока в сессионном зале отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, сегодня по инициативе фракции БЮТ должна состояться внеочередная сессия ВР.

На заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что фракция снова настаивает на рассмотрении первым вопросом повестки дня внеочередной сессии парламента законопроекта об увеличении прожиточного минимума и минимальной заработной платы.