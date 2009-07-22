Криль советует правительству создать комплексную систему учета газа

Народный депутат, председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ настаивает на создании комплексной системы учета газа для снижения потерь в распределительных сетях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, об этом он заявил, комментируя планы правительства повысить тарифы на газ.

«По подсчетам специалистов газового рынка, «усушка и утруска», так называемые ежегодные технологические и коммерческие потери газа в наших распределительных сетях, составляют от 2 до 3 миллиардов кубометров. Это значит, что по самым скромным подсчетам страна ежегодно теряет от 3,5 до 5 млрд. грн.”, - сказал он.

И.КРИЛЬ отметил, что эти деньги идут “кому-то в карман” при молчаливом согласии высших должностных лиц страны. Он отметил, что у премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО было два пути решения проблемы в сфере газоснабжения – избавиться от паразитирующего на этой отрасли бизнеса или залезть в карман потребителю, и она избрала второе. “Правительство вместо того чтобы навести порядок, повышает тарифы, которые уже сегодня из-за кризиса многим не по карману», – сказал он.

Депутат отметил, что правительству нужно “перестать сдирать последнюю кожу с собственного народа и избавиться от паразитов в сфере газоснабжения раз и навсегда”.

«Это сделать не так сложно. Нужно просто установить комплексную систему учета газа, которая действует в большинстве стран Европы, на всех участках газоснабжения – от «Нафтогаза» до отдельных предприятий теплокоммунальной энергетики”, - сказал И.КРИЛЬ.