Байден знает, что правительство Украины согласилось на требования МВФ

Вице-президент США Джозеф БАЙДЕН считает, что Украине много нужно сделать, чтобы стать конкурентноспособной и привлекательной для инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в выступлении перед украинскими и американскими деловыми и политическими кругами.

В частности, по словам Дж.БАЙДЕНА, в первую очередь это касается реформирования Налогового кодекса и осуществления мер по борьбе с коррупцией.

Он отметил, что каждый кризис дает определенные возможности для реформирования страны.

«И это ваша возможность. Международный валютный фонд требует, чтобы ваше правительство, и правительство с этим согласилось, осуществляло реформы, сокращало бюджет, восстановило сильную банковскую систему», - сказал он.

По словам Дж.БАЙДЕНА, он из собственного опыта знает, насколько это сложное дело, но это поможет в росте конкурентоспособности и в целом Украине.