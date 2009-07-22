Тимошенко призывает киевлян не оплачивать ЖКУ по новым тарифам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает киевлян не оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства до завершения перерасчетов, которые должны произвести жилищно-коммунальные предприятия столицы в связи с отменой правительством решений киевской власти о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На данную минуту нет никаких юридических оснований, никаких решений местной киевской власти, которые бы действовали для того, чтобы выставлять киевлянам повышенные тарифы. Еще раз обращаюсь к киевлянам – не платите по новым тарифам, потому что они необоснованные и все перерасчеты должны быть произведены для того, чтобы вернуться к прежним тарифам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также сообщила, что правительство приняло решение о создании специальной рабочей группы для проведения проверок жилищно-коммунальных предприятий столицы по перерасчетам стоимости коммунальных услуг. По ее словам, в состав рабочей группы будут включены представители ключевых министерств, а также контролирующих органов.

«С завтрашнего дня начнутся проверки на предприятиях коммунальной сферы Киева, и эти проверки будут посвящены тому, чтобы все незаконные повышения тарифов были отменены. Правительство не допустит применять повышенные тарифы в Киеве, поскольку они являются необоснованными и незаконными», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.